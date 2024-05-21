Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники витаминных комплексовВитамикс Д3+К2 (Vitamix D3+K2) Витамикс Д3+К2 (Vitamix D3+K2) (575306) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 209,00 грн Без рецепта 30 шт от 209,00 грн В наличии в 120 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Fortex Nutraceuticals Форма выпуска Капсулы Количество штук в упаковке 30 шт. Диетические добавки 2.2. Диетические добавки — источники витаминных комплексов