Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функции органов пищеваренияДиетические добавки для поддержания функции печени, желчевыводящих путей и желчного пузыряL-гепациале (L-gepaciale)

L-гепациале (L-gepaciale) (575194) - инструкция по применению Диетические добавки

  • Инструкция
  • Цены
  • Карта
L-гепациале (L-gepaciale)
Цена в городе Киев
от 533,10 грн
Без рецепта
20 шт от 533,10 грн
В наличии в 233 аптеках
Забронировать Найти на карте
Производитель
Форма выпуска
Раствор для перорального применения
Количество штук в упаковке
20 шт.
Диетические добавки
8.2. Диетические добавки для поддержания функции печени, желчевыводящих путей и желчного пузыря