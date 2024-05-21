Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функции органов пищеваренияДиетические добавки для поддержания функции печени, желчевыводящих путей и желчного пузыряL-гепациале (L-gepaciale) L-гепациале (L-gepaciale) (575194) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 533,10 грн Без рецепта 20 шт от 533,10 грн В наличии в 233 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Илан Фарм Форма выпуска Раствор для перорального применения Количество штук в упаковке 20 шт. Диетические добавки 8.2. Диетические добавки для поддержания функции печени, желчевыводящих путей и желчного пузыря