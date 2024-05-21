Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функции органов пищеваренияДиетические добавки для поддержания функции печени, желчевыводящих путей и желчного пузыряГепациале форте (Gepaciale forte)

Гепациале форте (Gepaciale forte) (575182) - инструкция по применению Диетические добавки

  • Инструкция
  • Цены
  • Карта
Гепациале форте (Gepaciale forte)
Цена в городе Киев
от 262,20 грн
Без рецепта
30 шт от 262,20 грн
В наличии в 233 аптеках
Забронировать Найти на карте
Производитель
Форма выпуска
Капсулы
Количество штук в упаковке
30 шт.
Диетические добавки
8.2. Диетические добавки для поддержания функции печени, желчевыводящих путей и желчного пузыря