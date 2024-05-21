Диетические добавкиДиетические добавки к пище различных группДиетические добавки для нормализации функции зренияВизиокомплекс форте (Viziocomplex forte) Визиокомплекс форте (Viziocomplex forte) (575181) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 365,00 грн Без рецепта 30 шт от 365,00 грн В наличии в 53 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Илан Фарм Форма выпуска Капсулы Количество штук в упаковке 30 шт. Диетические добавки 15.1. Диетические добавки для нормализации функции зрения