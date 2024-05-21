Диетические добавкиДиетические добавки к пище различных группДиетические добавки для улучшения состояния кожи, ногтей, волосБиотин B7 Алвитал (Biotin B7 Alvital) Биотин B7 Алвитал (Biotin B7 Alvital) (575179) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 291,00 грн Без рецепта 60 шт от 291,00 грн 30 шт от 162,96 грн В наличии в 148 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Марина Форма выпуска Таблетки Количество штук в упаковке 60 шт. Диетические добавки 15.3. Диетические добавки для улучшения состояния кожи, ногтей, волос