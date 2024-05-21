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Биотин B7 Алвитал (Biotin B7 Alvital) (575179) - инструкция по применению Диетические добавки

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Биотин B7 Алвитал (Biotin B7 Alvital)
Цена в городе Киев
от 291,00 грн
Без рецепта
60 шт от 291,00 грн 30 шт от 162,96 грн
В наличии в 148 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Таблетки
Количество штук в упаковке
60 шт.
Диетические добавки
15.3. Диетические добавки для улучшения состояния кожи, ногтей, волос