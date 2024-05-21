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Аксотек (Aksotek) (575149) - инструкция по применению Диетические добавки

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Аксотек (Aksotek)
Цена в городе Киев
от 449,89 грн
Без рецепта
30 шт, 695 мг от 449,89 грн
В наличии в 63 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Капсулы
Дозировка
695 мг
Количество штук в упаковке
30 шт.
Диетические добавки
1.3. Диетические добавки к пище, способствующие улучшению метаболизма в тканях головного мозга