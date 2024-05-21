Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функции органов пищеваренияДиетические добавки, способствующие нормализации и поддержанию нормальной микрофлоры кишечникаВивакомп (Vivacomp) Вивакомп (Vivacomp) (575146) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 528,00 грн Без рецепта 50 шт, 600 мг от 528,00 грн В наличии в 10 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Юнипро Сп.о Форма выпуска Капсулы желатиновые твердые Дозировка 600 мг Количество штук в упаковке 50 шт. Диетические добавки 8.5. Диетические добавки, способствующие нормализации и поддержанию нормальной микрофлоры кишечника