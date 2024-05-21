Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функции органов пищеваренияДиетические добавки, поддерживающие моторно-эвакуаторную и секреторную функцию ЖКТАнтигаст Др. Ом (Antigast Dr. Om) Антигаст Др. Ом (Antigast Dr. Om) (575138) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 83,01 грн Без рецепта 16 шт от 83,01 грн В наличии в 2 аптеках других городов Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Красота и Здоровье Форма выпуска Таблетки Количество штук в упаковке 16 шт. Диетические добавки 8.4. Диетические добавки, поддерживающие моторно-эвакуаторную и секреторную функцию ЖКТ