Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на процесс детоксикации и способствующие выведению из организма чужеродных и токсичных веществДиетические добавки, способствующие детоксикации организмаАльфасорб Фидем (Alfasorb Fidem) Альфасорб Фидем (Alfasorb Fidem) (573245) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 233,00 грн Без рецепта 15 шт от 233,00 грн В наличии в 185 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Сириус-95 Количество штук в упаковке 15 шт. Диетические добавки 14.2. Диетические добавки, способствующие детоксикации организма