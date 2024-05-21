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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на процесс детоксикации и способствующие выведению из организма чужеродных и токсичных веществДиетические добавки, способствующие детоксикации организмаАльфасорб Фидем (Alfasorb Fidem)

Альфасорб Фидем (Alfasorb Fidem) (573245) - инструкция по применению Диетические добавки

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Альфасорб Фидем (Alfasorb Fidem)
Цена в городе Киев
от 233,00 грн
Без рецепта
15 шт от 233,00 грн
В наличии в 185 аптеках
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Количество штук в упаковке
15 шт.
Диетические добавки
14.2. Диетические добавки, способствующие детоксикации организма