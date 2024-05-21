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L-007 липосомальный (L-007 liposomal) (573173) - инструкция по применению Диетические добавки

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L-007 липосомальный (L-007 liposomal)
Цена в городе Киев
от 694,41 грн
Без рецепта
20 шт от 694,41 грн
В наличии в 53 аптеках других городов
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Количество штук в упаковке
20 шт.
Диетические добавки
10.2. Диетические добавки для поддержания функции и снижения риска заболеваний предстательной железы