Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функцию мочеполовой системыДиетические добавки для поддержания функции и снижения риска заболеваний предстательной железыL-007 липосомальный (L-007 liposomal) L-007 липосомальный (L-007 liposomal) (573173) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 694,41 грн Без рецепта 20 шт от 694,41 грн В наличии в 53 аптеках других городов Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Биолик Фарма Количество штук в упаковке 20 шт. Диетические добавки 10.2. Диетические добавки для поддержания функции и снижения риска заболеваний предстательной железы