Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаДругие средства по уходу за кожей лица, шеи и декольтеSVR Сенсифин бальзам для лица (SVR Sensifin balm for face) SVR Сенсифин бальзам для лица (SVR Sensifin balm for face) (573001) - инструкция по применению Косметические средства Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 537,85 грн Без рецепта 1 шт от 537,85 грн В наличии в 8 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Lab. SVR Объем 40 мл Косметические средства 1.7. Другие средства по уходу за кожей лица, шеи и декольте