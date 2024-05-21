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Aqua Mag+В6 (572801) - инструкция по применению Диетические добавки

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Aqua Mag+В6
Цена в городе Киев
от 299,10 грн
Без рецепта
10 шт от 299,10 грн
В наличии в 53 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Жидкость
Количество штук в упаковке
10 шт.
Диетические добавки
2.3. Диетические добавки — источники витаминно-минеральных комплексов