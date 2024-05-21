Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники витаминно-минеральных комплексовAqua Mag+В6 Aqua Mag+В6 (572801) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 299,10 грн Без рецепта 10 шт от 299,10 грн В наличии в 53 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Gadot Biochemical Industries Ltd Форма выпуска Жидкость Количество штук в упаковке 10 шт. Диетические добавки 2.3. Диетические добавки — источники витаминно-минеральных комплексов