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Бальзам для губ Бамип (Bamip lip balm) (572664) - инструкция по применению Косметические средства

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Бальзам для губ Бамип (Bamip lip balm)
Цена в городе Киев
от 65,48 грн
Без рецепта
1 шт от 65,48 грн 1 шт от 65,48 грн 1 шт от 65,48 грн 1 шт от 65,48 грн
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В наличии в 182 аптеках
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Объем
15 мл
Косметические средства
1.4. Средства по уходу за губами