Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаСредства по уходу за губамиБальзам для губ Бамип (Bamip lip balm) Бальзам для губ Бамип (Bamip lip balm) (572664) - инструкция по применению Косметические средства Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 65,48 грн Без рецепта 1 шт от 65,48 грн 1 шт от 65,48 грн 1 шт от 65,48 грн 1 шт от 65,48 грн Больше +1 В наличии в 182 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Прокейр Объем 15 мл Косметические средства 1.4. Средства по уходу за губами