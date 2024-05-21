Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки общеукрепляющего действияВивамакс (VIVAMAX)

Вивамакс (VIVAMAX) (572626) - инструкция по применению Диетические добавки

  • Инструкция
  • Цены
  • Карта
Вивамакс (VIVAMAX)
Цена в городе Киев
от 376,20 грн
Без рецепта
1 шт от 376,20 грн 20 шт от 753,08 грн
В наличии в 6 аптеках
Забронировать Найти на карте
Производитель
Объем
100 мл
Диетические добавки
2.6. Диетические добавки общеукрепляющего действия