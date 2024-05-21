Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на функции СССДиетические добавки, способствующие нормализации липидного обменаВивакорд-липо (Vivacord-lipo) Вивакорд-липо (Vivacord-lipo) (572603) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 767,57 грн Без рецепта 20 шт от 767,57 грн 1 шт от 376,20 грн В наличии в 26 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Биолик Фарма Количество штук в упаковке 20 шт. Диетические добавки 6.2. Диетические добавки, способствующие нормализации липидного обмена