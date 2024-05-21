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Вивакорд-липо (Vivacord-lipo) (572603) - инструкция по применению Диетические добавки

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Вивакорд-липо (Vivacord-lipo)
Цена в городе Киев
от 767,57 грн
Без рецепта
20 шт от 767,57 грн 1 шт от 376,20 грн
В наличии в 26 аптеках
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Количество штук в упаковке
20 шт.
Диетические добавки
6.2. Диетические добавки, способствующие нормализации липидного обмена