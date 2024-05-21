Косметические средстваСредства по уходу за волосами и ногтямиДополнительные средства по уходу за волосамиСредства по уходу за волосами (маски, бальзамы, кондиционеры)Апивита кератин репеир маска для волос (Apivita keratin repair hair mask) Апивита кератин репеир маска для волос (Apivita keratin repair hair mask) (572567) - инструкция по применению Косметические средства Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 725,04 грн Без рецепта 1 шт от 725,04 грн В наличии в 3 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Apivita Объем 200 мл Косметические средства 3.2.1. Средства по уходу за волосами (маски, бальзамы, кондиционеры)