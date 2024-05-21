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Апивита кератин репеир маска для волос (Apivita keratin repair hair mask) (572567) - инструкция по применению Косметические средства

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Апивита кератин репеир маска для волос (Apivita keratin repair hair mask)
Цена в городе Киев
от 725,04 грн
Без рецепта
1 шт от 725,04 грн
В наличии в 3 аптеках
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Производитель
Объем
200 мл
Косметические средства
3.2.1. Средства по уходу за волосами (маски, бальзамы, кондиционеры)