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L-Бакт (L-Bact) (572560) - инструкция по применению Диетические добавки

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L-Бакт (L-Bact)
Цена в городе Киев
от 170,00 грн
Без рецепта
20 шт от 170,00 грн 20 шт от 170,00 грн
В наличии в 164 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Таблетки для рассасывания
Количество штук в упаковке
20 шт.
Диетические добавки
7.1. Диетические добавки, способствующие регуляции функции органов дыхания