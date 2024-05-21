Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функцию органов дыханияДиетические добавки, способствующие регуляции функции органов дыханияL-Бакт (L-Bact) L-Бакт (L-Bact) (572560) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 170,00 грн Без рецепта 20 шт от 170,00 грн 20 шт от 170,00 грн В наличии в 164 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Здравофарм Форма выпуска Таблетки для рассасывания Количество штук в упаковке 20 шт. Диетические добавки 7.1. Диетические добавки, способствующие регуляции функции органов дыхания