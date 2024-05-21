Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функции органов пищеваренияДиетические добавки, поддерживающие моторно-эвакуаторную и секреторную функцию ЖКТАльтика (Altika) Альтика (Altika) (572559) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 452,42 грн Без рецепта 30 шт от 452,42 грн В наличии в 132 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель ERBOZETA S.p.A Форма выпуска Капсулы Количество штук в упаковке 30 шт. Диетические добавки 8.4. Диетические добавки, поддерживающие моторно-эвакуаторную и секреторную функцию ЖКТ