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Альтика (Altika) (572559) - инструкция по применению Диетические добавки

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Альтика (Altika)
Цена в городе Киев
от 452,42 грн
Без рецепта
30 шт от 452,42 грн
В наличии в 132 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Капсулы
Количество штук в упаковке
30 шт.
Диетические добавки
8.4. Диетические добавки, поддерживающие моторно-эвакуаторную и секреторную функцию ЖКТ