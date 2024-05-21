Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на процесс детоксикации и способствующие выведению из организма чужеродных и токсичных веществДиетические добавки, способствующие детоксикации организмаAlko Mate

Alko Mate (572243) - инструкция по применению Диетические добавки

  • Инструкция
  • Цены
  • Карта
Alko Mate
Цена в городе Киев
от 146,92 грн
Без рецепта
1 шт от 146,92 грн
В наличии в 17 аптеках других городов
Забронировать Найти на карте
Производитель
Форма выпуска
Раствор для перорального применения
Объем
60 мл
Диетические добавки
14.2. Диетические добавки, способствующие детоксикации организма