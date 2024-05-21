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Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаТермальная вода, освежающий спрей, мицеллярный лосьонБио веган вода мицеллярная (Bio vegane micellar water)

Био веган вода мицеллярная (Bio vegane micellar water) (571987) - инструкция по применению Косметические средства

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Био веган вода мицеллярная (Bio vegane micellar water)
Цена в городе Киев
от 249,00 грн
Без рецепта
1 шт от 249,00 грн
В наличии в 11 аптеках
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Производитель
Объем
150 мл
Косметические средства
1.2. Термальная вода, освежающий спрей, мицеллярный лосьон