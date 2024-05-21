Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаДругие средства по уходу за кожей лица, шеи и декольтеБио веган флюид для лица (Bio vegane facial fluid)

Био веган флюид для лица (Bio vegane facial fluid) (571986) - инструкция по применению Косметические средства

  • Инструкция
  • Цены
  • Карта
Био веган флюид для лица (Bio vegane facial fluid)
Цена в городе Киев
от 329,00 грн
Без рецепта
1 шт от 329,00 грн
В наличии в 3 аптеках
Забронировать Найти на карте
Производитель
Объем
30 мл
Косметические средства
1.7. Другие средства по уходу за кожей лица, шеи и декольте