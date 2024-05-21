Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаДругие средства по уходу за кожей лица, шеи и декольтеБио веган флюид для лица (Bio vegane facial fluid) Био веган флюид для лица (Bio vegane facial fluid) (571986) - инструкция по применению Косметические средства Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 329,00 грн Без рецепта 1 шт от 329,00 грн В наличии в 3 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Bio Vegane Cosmetics GmbH Объем 30 мл Косметические средства 1.7. Другие средства по уходу за кожей лица, шеи и декольте