Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаСредства по уходу за губамиБальзам для губ Др. Шеллер (Lip balm Dr. Scheller) Бальзам для губ Др. Шеллер (Lip balm Dr. Scheller) (571746) - инструкция по применению Косметические средства Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 112,60 грн Без рецепта 1 шт от 112,60 грн В наличии в 196 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Dr. Scheller Cosmetics AG Вес 4.8 г Косметические средства 1.4. Средства по уходу за губами