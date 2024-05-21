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Бальзам для губ Др. Шеллер (Lip balm Dr. Scheller) (571746) - инструкция по применению Косметические средства

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Бальзам для губ Др. Шеллер (Lip balm Dr. Scheller)
Цена в городе Киев
от 112,60 грн
Без рецепта
1 шт от 112,60 грн
В наличии в 196 аптеках
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Производитель
Вес
4.8 г
Косметические средства
1.4. Средства по уходу за губами