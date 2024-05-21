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Гепациале силимарин (Gepaciale silymarin) (571712) - инструкция по применению Диетические добавки

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Гепациале силимарин (Gepaciale silymarin)
Цена в городе Киев
от 317,10 грн
Без рецепта
80 шт от 317,10 грн
В наличии в 222 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Капсулы
Количество штук в упаковке
80 шт.
Диетические добавки
8.2. Диетические добавки для поддержания функции печени, желчевыводящих путей и желчного пузыря