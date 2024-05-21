Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на гуморальные факторы регуляции обмена веществДиетические добавки для снижения риска функциональных нарушений женских циклических процессовВистаментал баланс (Vistamental balance) Вистаментал баланс (Vistamental balance) (571710) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 554,83 грн Без рецепта 20 шт от 554,83 грн В наличии в 57 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель EuBion Corporation Форма выпуска Таблетки Количество штук в упаковке 20 шт. Диетические добавки 12.3. Диетические добавки для снижения риска функциональных нарушений женских циклических процессов