Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки общеукрепляющего действияГематоман классик (Hematomann classic) Гематоман классик (Hematomann classic) (571663) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цена в городе Киев Без рецепта 1 шт Нет в наличии Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель КРИОЛИТ-Д Форма выпуска Батончик Вес 50 г Диетические добавки 2.6. Диетические добавки общеукрепляющего действия