Диетические добавкиДиетические добавки к пище для лиц, контролирующих массу телаДиетические добавки, снижающие объем и калорийность принятой пищи, ускоряющие распад жиров в организмеГарциния плюс (Garcinia plus) Гарциния плюс (Garcinia plus) (571660) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цена в городе Киев Без рецепта 50 шт, 250 мг Нет в наличии Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Аптека 283 Форма выпуска Таблетки Дозировка 250 мг Количество штук в упаковке 50 шт. Диетические добавки 9.2. Диетические добавки, снижающие объем и калорийность принятой пищи, ускоряющие распад жиров в организме