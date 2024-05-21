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Гарциния плюс (Garcinia plus) (571660) - инструкция по применению Диетические добавки

  • Инструкция
Гарциния плюс (Garcinia plus)
Цена в городе Киев
Без рецепта
50 шт, 250 мг Нет в наличии
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Производитель
Форма выпуска
Таблетки
Дозировка
250 мг
Количество штук в упаковке
50 шт.
Диетические добавки
9.2. Диетические добавки, снижающие объем и калорийность принятой пищи, ускоряющие распад жиров в организме