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Дегазол плюс (Degasol plus) (571651) - инструкция по применению Диетические добавки

  • Инструкция
Дегазол плюс (Degasol plus)
Цена в городе Киев
Без рецепта
60 шт Нет в наличии
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Производитель
Форма выпуска
Капсулы
Количество штук в упаковке
60 шт.
Диетические добавки
8.4. Диетические добавки, поддерживающие моторно-эвакуаторную и секреторную функцию ЖКТ