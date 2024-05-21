Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники моновитаминов и витаминоподобных веществДетрикапс Д3 (Detricaps D3) Детрикапс Д3 (Detricaps D3) (571641) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цена в городе Киев Без рецепта 60 шт Нет в наличии 60 шт Нет в наличии Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Фармаком Форма выпуска Капсулы мягкие желатиновые Количество штук в упаковке 60 шт. Диетические добавки 2.1. Диетические добавки — источники моновитаминов и витаминоподобных веществ