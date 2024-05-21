согласно общедоступным литературным источникам, компоненты, входящие в состав добавки, обладают следующими свойствами:

Экстракт цветов ромашки содержит 10-20% эфирного масла, состоящего из отдельных масел. Основные компоненты эфирного масла, выделяемые из цветов ромашки: альфа-бисаболол, оксиды альфа-бисаболола А и В, матрицин, производные хамазулена и ацетилена, фенольные соединения (флавоноиды, апигенин, кверцетин, патулетин в виде глюкозидов, и ацетилированные производные, которые обладают противовоспалительными свойствами). Ромашка применяется при различных желудочно-кишечных нарушениях, таких, как метеоризм, воспаление слизистой оболочки ЖКТ, диарея, колики, укачивание, тошнота и рвота. Успокаивает желудок и расслабляет мышцы, которые перемещают пищу в кишечнике.

Экстракт корня солодки является источником белков, аминокислот, полисахаридов и простых сахаров, минералов солей (таких как кальций, фосфор, натрий, калий, железо, магний, кремний, селен, марганец, цинк и медь), пектинов, смол, крахмала, стеринов, также биологических соединений, таких, как тритерпены, сапонины (отвечающие за сладкий вкус) и флавоноиды. Основным из соединений является глицирризин, который может повышать концентрацию простагландинов в пищеварительном тракте, способствуя секреции желудочной слизи. Увеличивает секрецию серотонина и простагландинов в желудке, что способствует уменьшению его воспаления.

Экстракт листьев мелиссы лекарственной содержит флавоноиды (кверцитрин, рамноцитрин, лютеолин), полифенольные соединения (розмариновая, кофейная и протокатеховая кислоты), монотерпеноидный альдегид, монотерпеновые гликозиды, тритерпены (урсоловая и олеанолиновая кислоты, масла и олеанитерпеноловая кислота). Биологически активные вещества стимулируют секрецию желудочного сока, улучшают аппетит, оказывают спазмолитическое и успокаивающее действие.

Экстракт корня имбиря — источник различных химических составляющих, в частности фенольные соединения, терпены, полисахариды, липиды и органические кислоты. Основные химические вещества: эфирные масла цингиберен, цингиберол, лимонен, цинеол, борнеол, линалоол, олеорезин, гингерол, микро- и макроэлементы (цинк, железо, калий, натрий, соли кальция, магния, фосфора). Имбирь имеет большое количество биологических функций, в частности антиоксидантную, противовоспалительную, противомикробную и другие. Одно из основных свойств растения — это стимуляция аппетита и моторной функции пищеварительного тракта. Также способствует устранению ощущения тяжести в желудке и при тошноте.