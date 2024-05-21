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DI Sorb White (571094) - инструкция по применению Диетические добавки

  • Инструкция
DI Sorb White
Цена в городе Киев
Без рецепта
20 шт, 0,5 г Нет в наличии
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Производитель
Форма выпуска
Капсулы
Дозировка
0,5 г
Количество штук в упаковке
20 шт.
Диетические добавки
14.1. Диетические добавки — сорбенты