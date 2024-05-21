Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на процесс детоксикации и способствующие выведению из организма чужеродных и токсичных веществДиетические добавки — сорбентыDI Sorb White DI Sorb White (571094) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цена в городе Киев Без рецепта 20 шт, 0,5 г Нет в наличии Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Аптека Гаевского Форма выпуска Капсулы Дозировка 0,5 г Количество штук в упаковке 20 шт. Диетические добавки 14.1. Диетические добавки — сорбенты