Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на гуморальные факторы регуляции обмена веществДиетические добавки для снижения риска функциональных нарушений женских циклических процессовДепапилин-DIM (Depapilin-DIM) Депапилин-DIM (Depapilin-DIM) (570936) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 979,84 грн Без рецепта 60 шт от 979,84 грн 30 шт от 561,82 грн В наличии в 21 аптеке Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Озимук Фарм Форма выпуска Капсулы Количество штук в упаковке 60 шт. Диетические добавки 12.3. Диетические добавки для снижения риска функциональных нарушений женских циклических процессов