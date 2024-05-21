Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники витаминно-минеральных комплексовВиста Магнит B6 (Vista Magnit B6) Виста Магнит B6 (Vista Magnit B6) (570657) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 500,92 грн Без рецепта 60 шт от 500,92 грн В наличии в 101 аптеке Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Erba Vita Форма выпуска Таблетки Количество штук в упаковке 60 шт. Диетические добавки 2.3. Диетические добавки — источники витаминно-минеральных комплексов