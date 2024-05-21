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Виста Магнит B6 (Vista Magnit B6) (570657) - инструкция по применению Диетические добавки

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Виста Магнит B6 (Vista Magnit B6)
Цена в городе Киев
от 500,92 грн
Без рецепта
60 шт от 500,92 грн
В наличии в 101 аптеке
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Производитель
Форма выпуска
Таблетки
Количество штук в упаковке
60 шт.
Диетические добавки
2.3. Диетические добавки — источники витаминно-минеральных комплексов