Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функции органов пищеваренияДиетические добавки, улучшающие процессы пищеварения и функциональное состояние ЖКТГастриджен (Gastrigen) Гастриджен (Gastrigen) (570411) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цена в городе Киев Без рецепта 30 шт, 10000 ЕД Нет в наличии Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель SC Balkan Pharmaceutical with LLC Форма выпуска Капсулы Дозировка 10000 ЕД Количество штук в упаковке 30 шт. Диетические добавки 8.1. Диетические добавки, улучшающие процессы пищеварения и функциональное состояние ЖКТ