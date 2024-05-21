Косметические средстваСредства по уходу за волосами и ногтямиДополнительные средства по уходу за волосамиСредства по уходу за волосами (маски, бальзамы, кондиционеры)Био натурель кондиционер для волос (Bio Naturell hair conditioner) Био натурель кондиционер для волос (Bio Naturell hair conditioner) (570343) - инструкция по применению Косметические средства Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 140,00 грн Без рецепта 1 шт от 140,00 грн В наличии в 1 аптеке других городов Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Эльфа ФФ Объем 946 мл Косметические средства 3.2.1. Средства по уходу за волосами (маски, бальзамы, кондиционеры)