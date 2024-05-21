Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функцию органов дыханияДиетические добавки, способствующие регуляции функции органов дыханияАстрацитрон фито (Astracitron phyto) Астрацитрон фито (Astracitron phyto) (570165) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 359,90 грн Без рецепта 30 шт от 359,90 грн В наличии в 52 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Астрафарм Форма выпуска Порошок Количество штук в упаковке 30 шт. Диетические добавки 7.1. Диетические добавки, способствующие регуляции функции органов дыхания