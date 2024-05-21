Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаСредства для очищения и тонизирования кожи лицаГель для умывания Др. Шеллер (Gel for washing Dr. Scheller) Гель для умывания Др. Шеллер (Gel for washing Dr. Scheller) (569484) - инструкция по применению Косметические средства Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 290,00 грн Без рецепта 1 шт от 290,00 грн В наличии в 145 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Dr. Scheller Cosmetics AG Объем 125 мл Косметические средства 1.1. Средства для очищения и тонизирования кожи лица