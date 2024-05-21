Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на функции ЦНСДиетические добавки мягкого успокаивающего действияCBD масло (CBD oil) CBD масло (CBD oil) (569470) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 858,00 грн Без рецепта 1 шт от 858,00 грн 1 шт от 2648,10 грн 1 шт от 1765,40 грн 1 шт от 5296,20 грн 1 шт от 3530,80 грн 1 шт от 1765,40 грн Больше +3 В наличии в 27 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Канабис Карпорейшн Форма выпуска Спрей оральный Объем 10 мл Диетические добавки 1.1. Диетические добавки мягкого успокаивающего действия