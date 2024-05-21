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CBD масло (CBD oil) (569470) - инструкция по применению Диетические добавки

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CBD масло (CBD oil)
Цена в городе Киев
от 858,00 грн
Без рецепта
1 шт от 858,00 грн 1 шт от 2648,10 грн 1 шт от 1765,40 грн 1 шт от 5296,20 грн 1 шт от 3530,80 грн 1 шт от 1765,40 грн
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В наличии в 27 аптеках
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Форма выпуска
Спрей оральный
Объем
10 мл
Диетические добавки
1.1. Диетические добавки мягкого успокаивающего действия