Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище для лиц, контролирующих массу телаДиетические добавки, снижающие объем и калорийность принятой пищи, ускоряющие распад жиров в организмеГидробаланс слим (Hydrobalance slim)

Гидробаланс слим (Hydrobalance slim) (569196) - инструкция по применению Диетические добавки

  • Инструкция
  • Цены
  • Карта
Гидробаланс слим (Hydrobalance slim)
Цена в городе Киев
от 237,60 грн
Без рецепта
60 шт от 237,60 грн
В наличии в 457 аптеках
Забронировать Найти на карте
Производитель
Форма выпуска
Капсулы
Количество штук в упаковке
60 шт.
Диетические добавки
9.2. Диетические добавки, снижающие объем и калорийность принятой пищи, ускоряющие распад жиров в организме