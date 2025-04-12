Средства по уходу за ногтями

Сос нейл рескью гель для утолщения ногтей с кальцием (Sos nail rescue gel for thickening nails with calcium)

SOS nail rescue гель для утолщения ногтей с кальцием 11 мл №1
Цены в городах рядом
Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от 236,50 грн
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Характеристики
Производитель
Бласс
Условия продажи
Без рецепта
Объем
11 мл
Косметические средства
Регистрация
12.2-18-3/5690 от 17.05.2023