Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки общеукрепляющего действияАргевит (Argevit) Аргевит (Argevit) (569059) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 600,00 грн Без рецепта 20 шт от 600,00 грн 20 шт Нет в наличии В наличии в 56 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель МКМ Найнекс Количество штук в упаковке 20 шт. Диетические добавки 2.6. Диетические добавки общеукрепляющего действия