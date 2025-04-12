Киев
О товаре
Цены
Диетические добавки, способствующие нормализации функций иммунной системы
Натхелс устойчивый иммунитет фемили (Nathealth stable immunity family)
Цены в
Киев
от
81,18
грн
в 673 аптеках
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Характеристики
Производитель
NatHealth Sp.z.o.o
Форма выпуска
Таблетки для рассасывания
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
20 шт.
Диетические добавки
4.2. Диетические добавки, способствующие нормализации функций иммунной системы
Цены в
Киев
от
81,18
грн
в 673 аптеках
Найти в аптеках
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