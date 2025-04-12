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Антицеллюлитные и средства для коррекции и моделирования фигуры
Обертывания для тела Кураж Anticellulite (Body wraps Courage Anticellulite)
2 препарата
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Обертывания для тела Courage (Кураж) Anticellulite
300 мл detox hot №1
Астра-Косметик
от
389,90
грн
в 6 аптеках
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Обертывания для тела Courage (Кураж) Anticellulite
300 мл detox cold №1
Астра-Косметик
от
389,90
грн
в 2 аптеках
Найти в аптеках
Цены в
Киев
от
389,90
грн
Найти все в аптеках
Характеристики
Производитель
Астра-Косметик
Условия продажи
Без рецепта
Объем
300 мл
Косметические средства
2.4. Антицеллюлитные и средства для коррекции и моделирования фигуры
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