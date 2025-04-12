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Детская косметика
Шампунь-пена для ванн 2 в 1 Бебикокколе (Shampoo-foam bath 2 in 1 Bebycoccole)
2 препарата
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Шампунь-пена для ванн 2 в 1 "Babycoccole" с экстрактом цветков лотоса
400 мл №1
Betafarma
от
305,90
грн
в 2 аптеках
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Шампунь-пена для ванн 2 в 1 "Babycoccole" с экстрактом цветков лотоса
250 мл №1
Betafarma
от
214,10
грн
в 1 аптеке
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Упаковка
250 мл
400 мл
Цены в
Киев
от
214,10
грн
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Характеристики
Производитель
Betafarma
Условия продажи
Без рецепта
Объем
400 мл
Косметические средства
05 Детская косметика
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