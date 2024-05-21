Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функцию опорно-двигательного аппаратаДиетические добавки, способствующие нормализации функции опорно-двигательного аппаратаВитаген артро суппорт (Vitagen arthro support) Витаген артро суппорт (Vitagen arthro support) (568905) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цена в городе Киев Без рецепта 60 шт Нет в наличии Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Biodeal Lab. Форма выпуска Таблетки Количество штук в упаковке 60 шт. Диетические добавки 11.4. Диетические добавки, способствующие нормализации функции опорно-двигательного аппарата