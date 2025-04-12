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Лосьон для тела Кураж делишес (Body lotion Courage delicious)
3 препарата
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Лосьон для тела Courage (Кураж) Delicious
150 мл 03 милкшейк №1
Астра-Косметик
от
220,06
грн
в 6 аптеках других городов
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Лосьон для тела Courage (Кураж) Delicious
150 мл 02 лолипоп №1
Астра-Косметик
от
220,06
грн
в 3 аптеках других городов
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Лосьон для тела Courage (Кураж) Delicious
150 мл 01 маршмэллоу №1
Астра-Косметик
от
220,00
грн
в 2 аптеках
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Цены в
Киев
от
220,00
грн
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Характеристики
Производитель
Астра-Косметик
Условия продажи
Без рецепта
Объем
150 мл
Косметические средства
2.3. Средства для тела
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