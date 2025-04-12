Киев
О товаре
Цены
Диетические добавки, способствующие нормализации функций иммунной системы
Фолкепиллен (Folkepillen)
Цены в
Киев
от
718,34
грн
в 2 аптеках
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Характеристики
Производитель
New Nordic Healthbrands
Форма выпуска
Таблетки
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
60 шт.
Диетические добавки
4.2. Диетические добавки, способствующие нормализации функций иммунной системы
Цены в
Киев
от
718,34
грн
в 2 аптеках
Найти в аптеках
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