Средства для ванны и душа

Кристаллы минеральные Антистресс (Mineral crystals Antistress)

КРИСТАЛЛЫ МИНЕРАЛЬНЫЕ "АНТИСТРЕСС" 1300 г №1
Цены в городах рядом
Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от 164,40 грн
в 16 аптеках других городов
Найти в аптеках
Характеристики
Производитель
Экобиз
Условия продажи
Без рецепта
Вес
1300 г
Косметические средства
Регистрация
602-123-20-1/35967 от 20.11.2017