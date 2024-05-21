Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функции органов пищеваренияДиетические добавки, поддерживающие моторно-эвакуаторную и секреторную функцию ЖКТГастрихелп (Gastrihelp) Гастрихелп (Gastrihelp) (568801) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 115,00 грн Без рецепта 20 шт от 115,00 грн 20 шт от 114,00 грн 20 шт от 114,00 грн В наличии в 51 аптеке Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель BioMylz Pvt. Ltd. Форма выпуска Таблетки жевательные Количество штук в упаковке 20 шт. Диетические добавки 8.4. Диетические добавки, поддерживающие моторно-эвакуаторную и секреторную функцию ЖКТ