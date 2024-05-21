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Гастрихелп (Gastrihelp) (568801) - инструкция по применению Диетические добавки

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Гастрихелп (Gastrihelp)
Цена в городе Киев
от 115,00 грн
Без рецепта
20 шт от 115,00 грн 20 шт от 114,00 грн 20 шт от 114,00 грн
В наличии в 51 аптеке
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Производитель
Форма выпуска
Таблетки жевательные
Количество штук в упаковке
20 шт.
Диетические добавки
8.4. Диетические добавки, поддерживающие моторно-эвакуаторную и секреторную функцию ЖКТ