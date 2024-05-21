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Батончик Фитто лайт (Bar Fitto light) (568794) - инструкция по применению Диетические добавки

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Батончик Фитто лайт (Bar Fitto light)
Цена в городе Киев
от 11,20 грн
Без рецепта
1 шт от 11,20 грн 1 шт от 12,00 грн
В наличии в 3 аптеках других городов
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Производитель
Вес
25 г
Диетические добавки
2.6. Диетические добавки общеукрепляющего действия