Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки общеукрепляющего действияБатончик Фитто лайт (Bar Fitto light) Батончик Фитто лайт (Bar Fitto light) (568794) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 11,20 грн Без рецепта 1 шт от 11,20 грн 1 шт от 12,00 грн В наличии в 3 аптеках других городов Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Витапак Вес 25 г Диетические добавки 2.6. Диетические добавки общеукрепляющего действия