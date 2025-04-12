Киев
О товаре
Диетические добавки, способствующие регуляции функции органов дыхания
Лизиобакт (Liziobact)
2 препарата
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Лизиобакт
Таблетки для рассасывания, апельсин тм solution pharm №20
Здравофарм
Нет в наличии
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Лизиобакт
Таблетки для рассасывания, какао тм solution pharm №20
Здравофарм
Нет в наличии
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Форма выпуска
табл. д/рассасывания, апельсин
табл. д/рассасывания, какао
Нет в наличии
Отсутствует в аптеках Украины
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Характеристики
Производитель
Здравофарм
Форма выпуска
Таблетки для рассасывания, апельсин
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
20 шт.
Диетические добавки
7.1. Диетические добавки, способствующие регуляции функции органов дыхания
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